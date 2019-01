Zaniolo, un altro gioiello figlio del suo enorme talento

Nicolò Zaniolo, sono giorni bellissimi. Dopo essersi imposto e conquistato un posto da titolare fisso, con il meritato prolungamento di contratto ormai pronto, sta prendendo per mano la Roma con una personalità impressionante. Al resto ci pensa con il suo enorme talento che gli ha permesso di indirizzare la gara del pomeriggio contro il Torino. Il classe 1999 ha sbloccato il risultato con una prodezza: il primo tiro respinto, ma poi la prontezza – con la suola e in assenza di coordinazione – di agganciare con il destro e scaricare in porta di sinistro. L’ulteriore conferma di un ragazzo destinato a essere sempre più protagonista.

Foto: Marca