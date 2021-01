Zaniolo torna sui social e suona la carica per il derby: “Tutti uniti per una settimana da Roma!”

Nicolò Zaniolo, dopo aver annunciato di chiudere il suo profilo Instagram per via della vicenda legata alla sua vita privata, oggi è tornato a pubblicare sul suo account. Venerdì si gioca il derby con la Lazio, e Zaniolo ha voluto caricare così i tifosi: “Tutti uniti per una settimana da Roma!”, le parole del giocatore giallorosso, pubblicando una serie di Instagram Stories con alcune delle sue foto nelle sfide contro la Lazio.