Zaniolo sull’Inter: “In quel momento per loro non ero pronto. Felicissimo a Roma”

Nicolò Zaniolo, nel corso dell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche della sua esperienza all’Inter, club in cui ha militato nella stagione 2017/18 senza mai debuttare in prima squadra. Queste le parole del trequartista della Roma e della Nazionale: “L’Inter penso abbia sempre bisogno di giocatori già pronti, già formati e io magari in quel momento non lo ero. Sono state scelte loro, li ringrazio perché poi, cedendomi alla Roma, mi hanno fatto arrivare in una città splendida come questa e in una società solida. Giocare qui è bellissimo, per i tifosi, per la città. Sono felicissimo di essere in giallorosso. Fonseca? È deciso, molto bravo, preparato, sta facendo bene. Ed è una persona molto leale, ti dice le cose in faccia. Che siano positive o negative e questo l’apprezzo molto. Lui e il suo staff sono molto capaci e ogni partita è preparata bene. Penso sia un grande allenatore”.

Foto: Twitter Roma