Zaniolo su Totti: “È una leggenda da brividi, mi è stato vicino”

Nicolò Zaniolo ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Il calciatore della Roma e della Nazionale italiana ha parlato di Francesco Totti, partendo dal suo celebre recupero dall’infortunio per il Mondiale di Germania nel 2006. Queste le parole di Zaniolo: “Francesco è una leggenda, solo a vederlo ti vengono i brividi per quello che ha fatto, per ciò che ha dato. Totti a Roma, ma anche in Italia e nel mondo, è un campione assoluto. Anche come persona è speciale. Dopo gli infortuni mi è stato vicino. Mi ha detto di stare tranquillo perché tutti aspettano il mio ritorno. Però mi ha suggerito di farlo con calma, perché nessuno mi corre dietro“.

Foto: Twitter Roma