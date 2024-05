Zaniolo su Fonseca: “È un grande allenatore e una persona onesta. Se andrà al Milan, sarò contento per lui”

Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il fantasista dell’Aston Villa, Nicolò Zaniolo, ha così parlato di Paulo Fonseca, ex tecnico – tra le altre – della Roma e, come raccontato, in pole per prendere il posto di Stefano Pioli sulla panchina del Milan: “Fonseca per me è un grande allenatore, una bravissima persona, onesta. In campo gli piace il gioco offensivo, con lui abbiamo sempre provato ad attaccare. Mi sono trovato bene. Se andrà al Milan, sarò contento per lui”.

foto: Twitter Lille