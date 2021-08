Zaniolo: “Sono felicissimo, è un nuovo inizio. Ho capito la cultura del lavoro”

Nicolò Zaniolo ha ritrovato il gol e ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul Trabzonspor in Conference League:

Dopo il gol ti sei commosso. A cosa hai pensato in quei momenti?

“A tante cose: al percorso che ho fatto, ai giorni in cui vedevo i miei compagni dalla tribuna, ai tifosi che non hanno mai smesso di incitarmi. Mi stanno passando per la testa tante cose, sono felicissimo: penso che stasera sia un nuovo inizio, ringrazio la mia famiglia, le persone che mi sono state vicine nei momenti più duri, lo staff, i compagni, tutti”.

Mourinho ha detto che hai detto no a due giorni di vacanza…

“Ne ho già presi troppi di giorni di riposo. Sono un giocatore della Roma, sarò al fianco della squadra anche se non potrò essere a Salerno e mi allenerò a mille all’ora. Questa è la mia cultura della lavoro: penso ad allenarmi e a stare insieme alla squadra, con il sorriso, per dare un messaggio positivo”.

Qual è stato il momento più difficile per te?

“È stato il momento più buio della mia vita, ma mi ha fatto crescere come uomo, mi ha fatto capire la cultura del lavoro. Prima andavo in palestra tanto per, adesso ci vado perché sennò non riesco ad allenarmi. Non tutti i mai vengono per nuocere: sono contento di quello che sto diventando, devo ancora crescere ma sono sulla strada giusta”.