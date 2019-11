Zaniolo: “Solo Messi ha fatto più dribbling di me in campo internazionale? Ho letto e mi sono fatto una risata”

Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma e secondo per dribbling riusciti in campo internazionale, ha commentato questo dato ai microfoni di Sky Sport: “Solo Messi ha fatto più dribbling di me tra Champions ed Europa League? Sì, ho visto stamani su Instagram e mi sono fatto una risata. Devo continuare così perché, per quanto conti poco la classifica, essere appena sotto Messi è qualcosa di stupendo”.

Foto: Roma Twitter