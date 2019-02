Zaniolo, show da record. E Monchi sui social risponde: “Buongiorno”

Una notte magica per Nicolò Zaniolo. Ieri, con le reti messe a segno contro il Porto, il classe ’99 è diventato il più giovane italiano a siglare una doppietta in Champions League. Un vero e proprio show da record, quello del gioiello della Roma che ha incantato il pubblico dell’Olimpico con i suoi numeri. E stamattina Monchi è tornato sull’argomento Zaniolo: il direttore sportivo ha risposto sui social al giornalista Roberto Renga, che attraverso il suo profilo Twitter aveva sottolineato come il classe ’99 non fosse la prima richiesta della Roma (“Tre cose su Zaniolo: Monchi voleva Radu, l’Inter gli ha dato Zaniolo; Monchi voleva mandarlo in prestito, Di Francesco rispose: non se ne parla; l’Inter l’anno scorso non gli ha concesso neppure un minuto”). La risposta di Monchi non si è fatta attendere: “Buongiorno”, con allegata una sua intervista in cui svelava proprio di aver chiesto espressamente Zaniolo nella trattativa con l’Inter.

Foto: Twitter Champions League