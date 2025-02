Zaniolo: “Sarebbe un sogno arrivare in Champions League”

Oggi è andata in scena la presentazione, in conferenza stampa, di Nicolò Zaniolo. Queste le sue parole: “Le mie esultanze? La gioia più bella per un attaccante è quella di fare gol. Quindi portando rispetto a tutte le tifoserie, esulterò sempre in maniera civile e normale. La Conference è una competizione europea non scontata. Tutti i percorsi sono tortuosi, ma il nostro organico è importante e ci faremo trovare pronti. A giugno avevo due possibilità, Atalanta o Fiorentina, poi alla fine ho scelto la Dea e a gennaio proprio per l’interesse forte della Viola, e visto che non giocavo molto a Bergamo, ho deciso di venire qui. Gasperini? Sono arrivato in ritardo di condizione e quindi è stata un pochino in salita per me. Lui mi ha aiutato molto, ma ognuno ha le sue idee e lo ringrazio per la possibilità che mi ha dato. Qui sono focalizzato su quello che devo fare. Siamo una squadra forte, completa e il campionato è ancora lungo. Quello che viene viene, sarebbe un sogno arrivare in Champions League. La mia posizione? Io nasco esterno destro, ma posso fare altri diversi ruoli. Quando andavo al Franchi a fare il raccattapalle mi piaceva tanto Rossi, ma anche lo stesso Jovetic. Spalletti? Ci siamo solo salutati. Su Bove? Si è sempre impegnato fin dai tempi dalla Roma, è un ragazzo intelligente. Mi dispiace per ciò che gli è successo, sarò sempre al suo fianco”.

FOTO: X Fiorentina