Zaniolo risponde: “Volevo complimentarmi. Poi mi hanno insultato e sono andato via”

26/05/2025 | 23:45:44

Arriva la risposta della Fiorentina al comunicato pubblicato dalla Roma con le accuse nei confronti di Niccolò Zaniolo: “La Fiorentina, in merito a quanto successo al termine della semifinale del Campionato Primavera tra Fiorentina e Roma, riporta di seguito le dichiarazioni del calciatore Nicolò Zaniolo: “al termine della partita sono sceso negli spogliatoi per complimentarmi con i ragazzi della Fiorentina e poi sono passato nello spogliatoio della Roma per salutare e complimentarmi anche con loro per la stagione, ma ad un certo punto hanno iniziato ad insultarmi quindi, a quel punto, per evitare che la situazione degenerasse, ho preferito andare via”.

Foto: Instagram Fiorentina