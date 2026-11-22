Zaniolo risponde a Zortea: primo punto per Zanetti con l’Udinese. Doppio Osmajic, il Genoa affonda il Sassuolo

22/11/2026 | 16:55:36

Primo punto per l’Udinese sotto la gestione Zanetti, i friulani fermano la corsa del Bologna sull’1-1. Il primo gol stagionale di Zortea apre le marcature tra Bologna e Udinese. Lo stesso Zortea al 58′ la tocca male e spalanca la porta a Zaniolo che col mancino non sbaglia e fa 1-1. Primo punto per Zanetti.

Il Sassuolo non risorge con la cura D’Aversa, il Genoa di De Rossi piazza il colpo al Mapei Stadium con super Osmajic. L’attaccante del Genoa va in gol due volte e regala tre punti preziosi nella corsa salvezza al tecnico romano. Finisce 2-0 per il Grifone.

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