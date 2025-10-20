Zaniolo risponde a Terracciano: Cremonese-Udinese termina 1-1
20/10/2025 | 22:35:38
La 7a giornata di Serie A si conclude con la sfida tra Cremonese e Udinese. Finisce 1-1 allo Zini con Zaniolo che riacciuffa la rete di Terracciano. Padroni di casa in vantaggio dopo pochi minuti. Filippo Terracciano, al 4′, con un colpo di testa, è bravo ad anticipare i difensori del club friulano sulla punizione battuta in modo perfetto da Vandeputte. Ancora Cremonese che sfiora il raddoppio, prima con il destro di Zerbin che sfiora il palo dopo una deviazione di Vardy; poi, soprattutto con la traversa colpita da Bonazzoli dopo una scorribanda sulla sinistra di Vandeputte.
L’Udinese pareggia al 51′. Grandissima azione dei bianconeri, che sviluppano bene sul lato destro con Atta e arrivano al cross con Zanoli, che trova Nicolò Zaniolo sul secondo palo, bravissimo a concludere di testa e firmare l’1-1. Al 75′, punizione magistrale di Vasquez, palla che finisce sul palo. Nel finale, al 92′, clamorosa chance per Vardy che conclude dal vertice dell’area di rigore, conclusione a botta sicura, si salva però l’Udinese. Finisce 1-1 il posticipo. In classifica, la Cremonese sale a 10, l’Udinese a 9.
Foto: X Serie A