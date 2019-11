Zaniolo re del dribbling: solo Messi meglio di lui in Europa

Si scrive Nicolò Zaniolo, si legge re del dribbling. Il gioiello della Roma, come si evince dai dati Opta, ha portato a termine ben 17 dribbling nell’Europa League in corso. L’esterno offensivo giallorosso classe ’99 è il secondo giocatore ad averne completato di più tra Champions ed Europa League in questa stagione: meglio di lui solo un certo Leo Messi, attualmente a quota 28 dribbling riusciti.

Foto: Twitter ufficiale Roma