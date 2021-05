Zaniolo: “Quando mi sono rotto il crociato la seconda volta ho pensato di mollare. Florenzi mi ha aiutato tanto”

Nicolò Zaniolo, intervistato da SportWeek, ha raccontato del suo periodo di grande delusione a seguito del secondo grave infortunio subito con la maglia della Roma. “Ho passato l’intero inverno in tribuna sperando, ogni domenica, che il mister si girasse e mi chiamasse, sebbene fosse impossibile. Quando mi sono rotto il crociato la seconda volta, ho pianto veramente tanto. Chiuso in casa per una settimana, ho spento il telefono, non riuscivo più a parlare, né a sorridere, ho pensato di mollare. Vedevo i ragazzi camminare, volevo essere come loro. Io per tre mesi mi tiravo su con le stampelle. Poi grazie ai miei e agli amici mi sono posto l’obiettivo di tornare più forte di prima. La mia ancora è stata Florenzi, mi chiama ogni giorno per chiedermi come sto.. Ha vissuto il mio stesso doppio infortunio con la stessa tempistica e ha fatto di tutto per spiegarmi che non era finita”.

FOTO: Twitter Roma