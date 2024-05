Zaniolo: “Purtroppo dovrò rinunciare al sogno di rappresentare la mia Nazione in una grande competizione. Forza Azzurri”

Niente Europeo per Nicolò Zaniolo. L’ex attaccante della Roma, ora all’Aston Villa, domenica nella gara con il Liverpool ha subito un infortunio che lo terrà fuori almeno un mese, avendo subito una microfrattura al piede.

La conferma dell’addio al sogno Europeo arriva dal suo profilo social dove Zaniolo scrive così: “Grazie per la vicinanza in queste ore a voi ‘Villans’ e ai tanti tifosi italiani e turchi. Non vedo l’ora di tornare in campo più forte di prima! Purtroppo dovrò rinunciare al sogno di rappresentare la mia Nazione in una grande competizione. Ma verrà quel giorno, ne sono certo e sarà bellissimo! Forza Azzurri!”.

Foto: Instagram Zaniolo