Zaniolo: “Premier? Voglio continuare a baciare la maglia della Roma. La Fiorentina mi ha sottovalutato”

Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma esploso anche in Nazionale azzurra, ha rilasciato un’intervista al Daily Mail: “Giocare in Premier? Sarebbe facile dire ‘perché no’. Ma non sarebbe da me: ho baciato di recente la maglia della Roma, e voglio continuare a baciarla ogni volta che segno un gol”.

A Roma quanto è difficile avere del tempo libero?

“Beh, onestamente non ho molto tempo per girare la città. Mi alleno, vado a casa e gioco. La mia routine è questa. Ma voglio dire una cosa ai tifosi: li amo e mi entusiasma sentirli urlare il mio nome”.

Ti hanno paragonato a Totti.

“È un’icona, una vera leggenda del nostro calcio. Ha fatto qualcosa di incredibile per la Roma e per tutta la città. Questo paragone è un motivo di ulteriore motivazione per farmi dare il massimo ogni giorno”.

Alla Fiorentina ti hanno respinto.

“Non mi piace questa parola. Preferisco sottovalutato. Non mi sono sentito rifiutato e non ho nessun sentimento di rivalsa. La mia prima squadra è stata l’Entella e da allora tutto è cambiato molto, ma ho ancora dei bellissimi ricordi. Non dimentico le mie radici”.

