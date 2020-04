Zaniolo: “Per me la Roma è tutto, non vedo motivo di lasciarla”

Dichiarazioni d’amore nei confronti della Roma da parte di Nicolò Zaniolo. Infatti, il talento giallorosso ha dichiarato ai microfoni de Il Messaggero: “La Roma per me è tutto, mi ha regalato emozioni indescrivibili a partire dall’esordio al Bernabeu. Mi ha fatto esultare, giocare all’Olimpico e sentire amato dai tifosi. Quindi, non vedo il motivo per cui debba cambiare e spero di rimanere qui per tantissimi altri anni.”

Foto: profilo ufficiale UEFA Champions League