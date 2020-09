Zaniolo, parla il prof. Mariani: “Infortunio non casuale, è predisposto”

Pier Paolo Mariani, il professore che operò al ginocchio destro Zaniolo, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in cui commenta l’infortunio del centrocampista della Roma: «Non è capitato al ginocchio operato da me, bensì all’altro. Ma non è una casualità. I medici della Roma e tutti gli esperti nel settore sanno bene che c’era il rischio di recidive, in particolare quando il primo trauma e quindi anche il secondo avvengono senza un contrasto importante. Ciò è dovuto alla struttura anatomica dei condili del femore che predispone alla rottura del legamento. C’è sempre una certa predisposizione”.

Foto: Instagram personale