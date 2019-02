Zaniolo, il padre: “Nicolò non ha fatto ancora nulla e deve confermarsi. Sul derby e il rinnovo…”

Igor Zaniolo, padre del centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo, ha parlato della grande stagione del figlio in maglia giallorossa. Queste le sue dichiarazioni riportate dal Corrieredellosport.it: “Il derby? Ho l’adrenalina a mille. Il derby è sempre una partita speciale, a Roma poi si respira un’atmosfera fantastica. Nicolò è carico, ma spero che sia più rilassato di me. La gara d’andata contro il Porto è stato un bel banco di prova, ma naturalmente non basta. Non possiamo fare i finti modesti, le sue qualità sono innegabili, ma ovviamente non si deve fermare perché non ha ancora fatto nulla. Dovrà confermarsi nel resto della stagione e poi nei prossimi anni. Se si ferma ai due gol al Porto siamo all’inizio della fine. Rinnovo? Raiola ha chiesto informazioni ed è interessato, ma Vigorelli resterà l’agente di Nicolò per tanto tempo. A fine stagione ci sarà un incontro con la Roma per il rinnovo, non ci saranno problemi. Da entrambe le parti c’è la volontà di chiudere positivamente la trattativa”.

Foto: Champions League Twitter