Zaniolo: “Non mi sento il nuovo Totti. Futuro? Voglio restare per sempre nella Roma”

Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, ha rilasciato risposto ad alcune domande poste da “Le Iene”. Ecco le sue parole: “Se mi sento il nuovo Totti? No, assolutamente. Se in futuro rimarrò per sempre nella Roma? Il mio obiettivo è questo. Diventare una bandiera come Totti e Del Piero? Un sogno, ci proverò. Perché il numero 22? La data di nascita di mia madre. Cosa mi ha detto Totti? Di rimanere con i piedi per terra perché il bello deve ancora venire. Ho fatto ma devo ancora fare”.

Foto: Twitter ufficiale Roma