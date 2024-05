Zaniolo: “Mi manca l’Italia, fa piacere l’interesse della Fiorentina”

Durante l’intervista rilasciata a La Gazzetta Dello Sport, Nicolò Zaniolo, ha così parlato del suo futuro e sulla possibilità di tornare in Italia: “Possibilità di tornare in Italia? Non so quante ce ne siano. Leggo dell’interesse della Fiorentina e mi fa piacere, ma è molto presto per sapere dove giocherò. L’Italia mi manca ma oggi è tutto possibile”. La Fiorentina, come già anticipato, aveva sondato già lo scorso gennaio ma il resto, per ora, è prematuro.

Foto: Instagram Aston Villa