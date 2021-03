Zaniolo: “Manca sempre meno per tornare a sudare per questa magica maglia”

“L’attesa aumenta il desiderio, manca sempre meno per tornare a sudare e gioire per questa MAGICA maglia”. Con questo post su Instagram, accompagnato da un cuoricino e una foto di se stesso in maglia giallorossa, Nicolò Zaniolo fa sapere che smania di tornare in campo e che sente vicino quel momento. Molti i commenti entusiasti dei suoi followers che tifano Roma.

Il talento della Roma ha anche postato, sempre su Instagram ma con una storia, una rassegna di immagini di alcune sue giocate e gol spettacolari, oltre che un breve filmato mentre fa esercizi in palestra.

Foto: Twitter Roma