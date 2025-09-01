Zaniolo: “L’Udinese mi ha dimostrato la fiducia che mi serviva in questo momento”

02/09/2025 | 00:10:59

Nicolò Zaniolo ha parlato del suo ingaggio da parte dell‘Udinese.

Queste le sue parole: “Non è stata solo oggi lunga, tutta l’ultima settimana lo è stata. Sono felice di giocare in un club pieno di storia con ragazzi che hanno grande voglia di fare un grande campionato. Ho scelto l’Udinese perché è una trattativa che va avanti da più di un mese e il direttore, il mister e la società mi hanno dimostrato l’interesse che mi serve in questo momento della mia carriera, mi hanno fatto sentire grande energia e grande entusiasmo”.