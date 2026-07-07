Zaniolo, l’Udinese e la svolta di ieri sera

07/07/2026 | 08:45:29

Nicolò Zaniolo e l’Udinese mai così vicini all’accordo per l’adeguamento del contratto. Poco prima delle 22,45 di ieri sera, Luca Cilli per Sportitalia ha svelato gli accordi imminenti tra il trequartista e il club friulano. L’adeguamento dell’ingaggio dovrebbe essere per una cifra tra 1,5 e 2 milioni a stagione più bonus. In questo modo si metterebbe fine a qualche incomprensione che ha caratterizzato le ultime settimane.

foto insta udinese