Zaniolo: le tracce Milan (dopo la Juve) sono di quasi due mesi fa. Ma precedenza alla Roma

Nicolò Zaniolo piace a Paolo Maldini da quasi due mesi. Ne parlammo per la prima volta il 6 aprile quando l’attaccante esterno della Roma era stato accostato senza fondamento al Napoli. E in quei giorni non c’erano tracce di Milan. Tra 21 aprile e 13 maggio abbiamo ribadito che Maldini apprezza molto un profilo che ha tutte le caratteristiche giuste, compresa l’età, per entrambe nell’orbita rossonera. Tutto questo dopo i passi mossi dalla Juve già lo scorso gennaio. Oggi la precedenza va alla Roma che proporrà a Zaniolo un nuovo contratto rispetto all’attuale scadenza (2024), vedremo quale sarà la risposta. E nel frattempo il Milan è alle prese con la svolta societaria dopo lo sfogo recentissimo dello stesso Maldini che per Zaniolo ha già fatto diversi sondaggi.

Foto: Twitter Roma