Zaniolo lancia l’Udinese: prima sconfitta per l’Atalanta (1-0)

01/11/2025 | 16:55:48

Zaniolo piega l’Atalanta, che dopo cinque pareggi consecutivi perde la prima gara in campionato. La squadra di Runjaic ha sbloccato il match al 40′ con una grande azione:palla perfetta di Ekkelenkamp che libera Kamara al cross, a rimorchio arriva Zaniolo che trafigge Carnesecchi. Al 54′ ci ha provato Scamacca a rimettere in parità il punteggio: Scamacca ci prova su punizione, deviazione della barriera che stava per ingannare Okoye. Altro squillo dell’Udinese al 73′ con Atta che innesca Bayo, ma il suo destro è alto sopra la traversa. Ci prova Zappacosta al minuto 82′ per l’Atalanta, il tiro al volo stava per insaccarsi, ma Atta salva sulla linea. Finisce 1-0 per i friulani.

foto x udinese