Zaniolo, l’agente: “Tottenham? Interesse concreto. Ora con Fonseca può diventare devastante”

Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo, è intervenuto ai microfoni del Daily Mail soffermandosi sul passato, presente e futuro del centrocampista della Roma: “Nicolò ha rinnovato con la Roma ed è felice, ma ovviamente ci ha fatto molto piacere l’interesse del Tottenham. Il loro concreto interesse dimostra quando sia stata buona l’ultima stagione del ragazzo. Gli Spurs hanno pensato a lungo a Nicolò prima di prendere Lo Celso, lo volevano seriamente, più di ogni altro altro club anche fuori dalla Premier. Fonseca lo ha designato come giocatore importante per lui, d’altronde è abituato ad allenare giovani talenti, come dimostra il suo passato. Ora Fonseca lo schiera come centrocampista centrale e lì può essere devastante come Gascoigne: grazie alla sua tecnica e qualità”.

Foto: Twitter ufficiale Roma