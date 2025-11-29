Zaniolo, la rinascita a Udine: 4 gol e quel riscatto apparecchiato

29/11/2025 | 20:20:00

Prosegue il momento positivo di Nicolò Zaniolo a Udine. Quello di Parma è il quarto gol in campionato: un bilancio importante a questo punto della stagione, a conferma che l’ex Roma e Galatasaray ha ormai trovato la migliore condizione e si candida per essere sempre più protagonista in nome della continuità. L’Udinese è stato l’unico club italiano a crederci la scorsa estate, altrimenti non avrebbe versato tre milioni per il prestito. Non ci sono obblighi nell’accordo con il Galatasaray, nel senso che i friulani hanno la possibilità di esercitare il diritto di riscatto, versando direttamente 9 milioni, oppure dimezzando più o meno la cifra – bonus compresi – ma garantendo ai turchi il 50 per cento da eventuale futura vendita. Condizioni interessanti, il riscatto è apparecchiato, a maggior ragione se Zaniolo dovesse proseguire su questa strada abbastanza spianata, felice e decisivo con la maglia dell’Udinese.

