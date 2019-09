Zaniolo, la mamma: “A Roma è felicissimo, gli insulti non ci toccano”

Con l’esplosione di Nicolò Zaniolo durante la passata stagione, l’interesse dei media è spesso arrivato anche a sua madre Francesca Costa. Oggi, la signora Zaniolo è stata intervistata dal Corriere dello Sport. Queste le sue dichiarazioni, cominciando dai cori cantati dai tifosi avversari durante il derby che la vedevano suo malgrado protagonista: “Ci siamo fatti delle risate. Ero con mio marito Igor in tribuna, poi con Nicolò abbiamo pensato: hai visto cosa pensano della mamma? Sono cose che non ci toccano. I tifosi vogliono cercare di turbarlo con queste cose, ma non ci riusciranno. Lo abbiamo accompagnato nel corso della maturazione e penso che i risultati si vedano. Soldi e fama non cambieranno Nicolò. Nicolò è felicissimo di giocare nella Roma, La sua carriera non verrà cambiata da quegli episodi privati che ci hanno toccato nell’ultimo periodo. Delle offerte concrete in estate non so nulla. Nei mesi scorsi ha avuto un appannamento perché non è facile per un ragazzo di nemmeno vent’anni passare dall’anonimato alla vetrina di un club importante, ma lui è la stessa persona di sempre. Punito in Nazionale? Per quello che so io è stato solamente un ritardo alla riunione tecnica. Se l’allenatore ha deciso di sanzionarlo, ci deve essere una ragione. Non è mio compito giudicare queste situazioni, io non accetterei da madre critiche ad una punizione inflitta da me“.

Foto: twitter Champions League