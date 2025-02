Zaniolo: “Kean? Per me è un fratello, non avevo dubbi sulle sue qualità”

Zaniolo è sicuramente uno dei colpi che più desta curiosità trale fila della Fiorentina. A parlare, durante la conferenza stampa di presentazione, è stato proprio il numero 17 della Viola. Queste le sue parole: “Questa è una parte molto importante della mia carriera perché ho un bagaglio importante. Mi sembra giusto ringraziare tutti qui dentro. Per me è una grandissima emozione perché sono andato via da qui a 16 anni e ritorno a 25. Testa calda? Queste sono cose che avete sempre detto voi perché in ogni parte in cui sono andato mi sono lasciato bene, tralasciando un pochino la Roma. Io so che valgo e l’importante è che lo sappiano le persone vicino a me. Non c’è stato da convincermi perché lo ero già di mio di venire qui. Il grande momento di Kean? Per me è quasi un fratello, sono super felice, ma non avevo dubbi. Per quanto riguarda me, devo pensare a mettermi a disposizione della squadra, poi ne posso beneficiare anche io di questo. Contro l’Inter è stata una partita fantastica. Sembrava di essere in 13, abbiamo meritato di vincere contro una delle squadre più forti d’Europa. Il mio ruolo? Prima devo mettermi a disposizione della squadra e lo spazio che mi darà sarà quello che mi meriterò. Nel 2016 la società aveva preferito fare altre scelte ed è stata anche una fortuna per me perché ho trovato maggiore spazio. Sarebbe bello vincere un trofeo qui”.

FOTO: Instagram Kean