Zaniolo: “Intervento riuscito, ora inizia il conto alla rovescia. Amo follemente Roma”

Nicolo Zaniolo, pochi minuti fa, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, rassicurando tutti sulle proprie condizioni e dedicando parole al miele per i tifosi e la Roma: “Inizia il conto alla rovescia! Intervento perfettamente riuscito. un grosso abbraccio a tutti quelli che anche con un piccolo messaggio mi hanno scritto come stavo, sono stati giorni difficili ma anche grazie a voi, alla fine, nemmeno più di tanto. Da ora conto alla rovescia per tornare a fare ciò che amo… cioè giocare con la maglia della Roma ed esultare insieme a voi. Sempre forza Roma, innamorato follemente di questa maglia”.

Foto: Instagram personale