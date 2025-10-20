Zaniolo: “Il gol è una minima rivincita. Mi sento più responsabilizzato”

20/10/2025 | 23:51:59

Nicolò Zaniolo, attaccante offensivo dell’Udinese, ha parlato a Sky Sport, parlando così dell’1-1 contro la Cremonese: “Ci tenevo a dedicare il gol alla mia famiglia, sono molto felice per loro e anche per me. Sono persone che mi stanno accanto anche quando le cose non vanno bene. È una minima rivincita perché contro il Cagliari ho sbagliato una grossa occasione. Il calcio per fortuna è così, ti mette subito alla prova per rifarne un altro e ci sono riuscito. Abbiamo giocato in uno stadio duro e ostico, volevamo i 3 punti, ma abbiamo trovato una buona Cremonese, alla fine meglio uno che zero”.

Come si sente a Udine? “È una bellissima piazza, un bellissimo club e un bellissimo gruppo di persone perbene che lavorano. Mi hanno fatto sentire subito a mio agio dal primo giorno, posso solo ringraziarli per l’opportunità e cercare ogni settimana di poterli ripagare. Siamo una bella squadra, non abbiamo raccolto i punti che meritiamo, ma se continueremo a lavorare così duramente alla lunga potremo dire la nostra”.

Si sente maturato? “Più che altro, come ho detto in passato, gli errori ci stanno e si fanno, qualsiasi persona li ha fatti in vita sua, sono consapevole che ho sbagliato, ma mi sento maturato. Ho una famiglia, un bambino, mi sento responsabilità anche per lui, sono cresciuto non ancora al 100%, ma sono cresciuto”.

Costacurta gli ricorda quando era in FIGC e consolò l’Under 19 dopo il ko in finale. “Me lo ricordo come fosse ieri, stavamo tutti malissimo, c’era ancora il Sole in Finlandia anche se era sera… Mi sento responsabilizzato, ho un bambino e non posso fare più errori di gioventù, tutto quello che faccio è per lui, sono felice e contento. Per quanto riguarda l’Udinese possiamo dire la nostra in A, siamo una bella squadra”.