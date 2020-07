Zaniolo: “Il gol? E’ un nuovo punto di partenza, tornerò al meglio per l’Europa League”

Dopo 204 giorni dall’infortunio di gennaio, Nicolò Zaniolo è tornato a esultare per un gol segnato. Il talento italiano, nella serata di oggi, ha firmato il terzo gol nella vittoria della Roma in casa del Brescia. Queste le parole del centrocampista giallorosso a Roma TV: “Sono molto felice perché dopo 6 mesi di sacrifici è stato il coronamento di un nuovo punto di partenza. Ho risposto bene all’infortunio, è stata una serata perfetta e speriamo di continuare così. Europa League? Come ho detto anche in passato ogni giorno mi pongo degli obiettivi, adesso so di non essere al 100%, vado al campo un’ora prima per tornare al meglio. Se sarò al 100% posso dare una grossa mano anche per l’Europa League. Infortunio? Adesso sono circa al 60% della mia forza, non sono libero nei cambi di direzione ma penso che col tempo si acquisisca tutto, spesso mi fermo per fare un po’ di potenziamento”.

Foto: