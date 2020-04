Zaniolo: “Il ginocchio risponde bene, i primi giorni sono stati complicati. Fonseca l’uomo giusto, serve più coraggio”

Nicolò Zaniolo, duttile centrocampista della Roma, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky: “Sto molto bene, dal giorno dell’infortunio sono migliorato. Non è che la mia vita sia cambiata molto da quel giorno, il ginocchio risponde bene e spero di continuare così”.

Come sono stati i primi giorni dopo l’infortunio contro la Juventus?

“Non nascondo che i primi 2-3 giorni ho fatto fatica a carburare, per me è stata una doccia fredda, mi sono subito accorto che era una cosa grave. Ho metabolizzato il tutto e ora penso solo a recuperare, lo sto facendo e devo continuare a farlo”.

A fine maggio con il gruppo?

“Ora siamo al terzo mese e non so bene le dinamiche. Io penso che sia meglio un giorno in più che un giorno in meno, devo stabilizzare il ginocchio al 100%, poi se ci sarà l’occasione sarò felice di chiudere il campionato giocando”.

Fonseca? “Il feeling con Fonseca? Ero reduce dall’Europeo Under 21 e sono arrivato 4-5 giorni dopo la squadra. Fonseca mi ha subito parlato, mi ha detto dove migliorare e ho seguito le sue indicazioni, è una persona fantastica, dice le cose in faccia e penso sia il tecnico adatto per noi”.

Cosa è mancato alla Roma in questa stagione?

“Per me c’è mancato il coraggio di fare la giocata, quindi le partite diventavano prevedibili da parte nostra. Nell’ultimo periodo ci siamo un po’ ripresi, a Cagliari abbiamo giocato bene e vinto”.

Foto: Roma Twitter