Nicolò Zaniolo alla Fiorentina: tutto in quattro giorni! La nostra esclusiva di mercoledì quando vi avevamo avvertito di una probabile sorpresa in chiave Fiorentina, gli accordi con il Galatasaray per il prestito con obbligo di riscatto, le visite nel pomeriggio. In compagnia di Ndour, un’altra grande nostra anticipazione di due notti fa.

FOTO: Instagram Zaniolo