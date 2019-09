Zaniolo: “Felice per quello che sto dimostrando. Ora andiamo a vincere a Bologna”

Nicolò Zaniolo, protagonista di una grande prestazione con la sua Roma contro il Basaksehir, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita. Ecco le parole del centrocampista offensivo: “Sono molto felice per quello che sto facendo e che sto dimostrando, devo continuare così. Sono felice soprattutto per la vittoria della squadra. Ora dobbiamo andare a vincere a Bologna. Dzeko? Edin è un giocatore formidabile, sono contento di giocare con lui e apprendere tutto quello che fa in campo. Fonseca? Il suo è un gioco offensivo ma anche difensivo perché bisogna difendere alti e pressare alti. Il mister ci chiede questo, dobbiamo continuare così”.

Foto: Twitter ufficiale Roma