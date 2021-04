Zaniolo, Europei a rischio: “Dispiaciuto, punto ad esserci per il Mondiale”

L’infortunio di Nicolò Zaniolo non smette di destare preoccupazione. Le condizioni del centrocampista della Roma non sono ancora al top, anzi il suo recupero potrebbe non arrivare in tempo per l’Europeo di questa estate. Alla Gazzetta dello Sport si è lasciato andare ad un commento dopo che il suo medico non ha dato l’ok per un recupero accelerato: “Sono dispiaciuto, ma il mio obiettivo è esserci il prossimo anno al Mondiale“.

Foto: Instagram personale