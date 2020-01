Purtroppo è un infortunio serio, come si temeva quando ha lasciato il campo in lacrime. Per Nicolò Zaniolo si tratta della rottura del legamento crociato anteriore. L’esterno della Roma ha lasciato poco fa Villa Stuart, accompagnato dai suoi genitori. Dopo il consulto, domani ci sarà l’operazione. Una brutta notizia, confermate le sensazioni di un infortunio che è sembrato subito serio.

Foto: Roma Twitter