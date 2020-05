Zaniolo e lo sfottò sull’inno della Lazio: “Come faceva quella canzonaccia? Porta sfiga!”

Zicolò Zaniolo si è reso protagonista di un siparietto social. Il talento della Roma, durante una partita alla PlayStation su Fifa20 in diretta su Instagram, ha risposto alla provocazioni scherzose dell’amico che lo invitava a cantare l’inno della Lazio dopo ogni gol subito. Al termine della partita, dopo che Zaniolo ha evitato la sconfitta, è arrivata la risposta del giallorosso: “Non sento più cantare quella canzonaccia… Come faceva? Che canzone è? Porta sfiga, te ne fa prendere 4 in 20 minuti!”.

Foto: Twitter ufficiale Roma