Zaniolo: “E’ la vittoria del gruppo. Abbiamo meritato. Nazionale? E’ un obiettivo”

14/12/2025 | 17:42:53

Nicolò Zaniolo, attaccante dell’Udinese, ha parlato dopo la vittoria sul Napoli.

Queste le sue parole: “Oggi abbiamo vinto tutti, non solo noi in campo ma anche lo stadio. Ce lo meritiamo, abbiamo parlato tanto e ragionato su quanto fatto contro il Genoa. Sono felice anche per Jurgen Ekkelenkamp, che ha segnato un gol bellissimo. Nazionale? Come ho sempre detto è un sogno e un obiettivo. Lavoro tutti i giorni per poterci tornare. Con prestazioni così spero arriverà la chiamata, ma sono concentrato con l’Udinese”.

Foto: sito Udinese