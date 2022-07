Zaniolo e la Juve: le ultimissime e i retroscena. Pronta la prima offerta

Nicolò Zaniolo è un chiodo fisso per la Juve. Al netto delle legittime chiavi di lettura della Roma che non intende scendere sotto i 50 milioni, sapendo che non ci sono margini per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Zaniolo spinge per andare alla Juve, è la sua priorità. I fatti delle ultime 24 ore: ieri non ci sono stati incontri a Roma tra il suo agente Vigorelli e Pinto, l’incontro era stato programmato per oggi. Ma è slittato a domani quando Vigorelli dovrebbe essere nella Capitale per parlare con Zaniolo e per portare poi una prima offerta della Juve. Il summit di Milano è servito proprio per impostare la proposta che per la Roma deve essere soltanto economica, vedremo se cambierà qualcosa. La Juve dovrebbe mettere sul piatto una cinquantina di milioni, prestito molto oneroso (10-12 milioni) con obbligo di riscatto. La cessione di de Ligt, in corso, è un passaggio essenziale in tal senso. Proprio per questo motivo Vigorelli ha incontrato la Juve: strategia pronta, nulla di sorprendente rispetto a quanto stiamo raccontando da settimane. Ora serve entrare nel vivo della questione e ogni ora sarà essenziale.

Foto: twitter Roma