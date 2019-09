Zaniolo e Dzeko trascinano la Roma: poker giallorosso al Basaksehir

Buona la prima europea per Fonseca sulla panchina della Roma. All’Olimpico, i giallorossi iniziano al meglio il loro percorso in Europa League battendo 4-0 il Basaksehir: primo tempo equilibrato sbloccato da un’autorete di Caiçara su traversone di Spinazzola. Nella ripresa Dzeko raddoppia su assist di uno scatenato Zaniolo e poi restituisce il favore servendo il compagno per il 3-0. Nel recupero ci pensa Kluivert a calare il poker.

ROMA-BASAKSEHIR 4-0

42′ aut Caiçara, 58′ Dzeko, 71′ Zaniolo, 93′ Kluivert

ROMA (4-2-3-1): Lopez; Spinazzola, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Diawara, Cristante (72′ Veretout); Zaniolo, Pastore (64′ Pellegrini), Kluivert; Dzeko (74′ Kalinic). All. Paulo Fonseca.

ISTANBUL BASAKSEHIR (4-2-3-1): Gunok; Caiçara, Ponck, Tekdemir, Clichy; Topal, Kahveci; Visca, Aleksic (69′ Okechukwu), Arda Turan (64′ Crivelli); Gulbrandsen (77′ Demba Ba). All. Okan Buruk.

Foto: Twitter ufficiale Roma