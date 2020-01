Zaniolo è a Villa Stuart, nel pomeriggio l’operazione. Da Florenzi a Mancini: “Forza Nicolò”

Nicolò Zaniolo è arrivato questa mattina alla clinica Villa Stuart dove nel pomeriggio (ore 16:30) si sottoporrà ad un intervento chirurgico per ricomporre la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale riportata ieri nel match contro la Juventus. Stagione finita per il talento della Roma, arrivato però fiducioso in clinica, insieme alla mamma. Tanti i messaggi di vicinanza ricevuti, dai compagni di squadra, al ct della Nazionale Roberto Mancini: “Ti aspetto presto in campo più determinato che mai. Forza Nicolò”. Commovente anche il messaggio del capitano della Roma, Alessandro Florenzi: “Tu non sei il tuo infortunio, tu sei questo sorriso: forza, forza, forza“.