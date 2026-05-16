Zaniolo: “Di Francesco e Mancini due visionari, Ranieri una leggenda. Con Mourinho ci sentiamo ancora”

16/05/2026 | 11:30:05

Nicolò Zaniolo ha parlato dei suoi ex allenatori in una intervista concessa a Sportweek: “Di Francesco fu un visionario, mi fece debuttare in Champions League contro il Real Madrid alla Roma. Visionario fu anche Roberto Mancini, che mi portò in Nazionale quando ancora non avevo esordito in A. Ranieri: leggenda. Per Roma e per la Roma. Mourinho è il maestro. Con lui mi sento ancora adesso. Sembra sapere ancor prima della partita quello che potrebbe succedere e tante volte le sue previsioni si rivelano esatte. E poi è umile, incredibile se si pensa alla sua fama”.

foto x udinese