Zaniolo: “De Rossi persona speciale, felice di averti incontrato. Ti auguro il meglio”

09/12/2025 | 15:39:11

Attraverso un messaggio postato su Instagram, Nicolò Zaniolo si è espresso commentando le parole di Daniele De Rossi e spendendo dichiarazioni importanti per il tecnico: “Non è stata la nostra miglior partita ieri tutti noi lo sappiamo, già da oggi però la testa é a domenica che ci aspetta un’altra grande e bellissima partita! Sono però felicissimo di aver potuto rincontrare una persona così tanto speciale come te, Daniele De Rossi! Ti ringrazio per le parole che hai detto sia prima che dopo la partita e per tutto quello che hai fatto per me! Ti auguro veramente il meglio”.

foto x udinese