Zaniolo: “Complimenti a chi ha attaccato i miei figli e Davis per il colore della pelle”

09/05/2026 | 19:06:53

Dura nota di Zaniolo, che su Instagram non si è risparmiato contro un giocatore del Cagliari, del quale non ha voluto specificare il nome rievocando i fatti di fine partita: “Il collega (se si può chiamare tale) che oggi si è permesso di insultare i miei figli, e insultare il mio compagno per il colore della sua pelle dovrebbe vergognarsi e non calcare più i campi di calcio”.

foto x udinese