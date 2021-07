Zaniolo: “Commosso dai messaggi di Depay e Modric. Ma anche da Ancelotti”

Zaniolo, alla Gazzetta dello Sport, ha parlato dei tanti messaggi di supporto ricevuti in questi ultimi mesi, in particolare, quelli da Modric, Depay e Carlo Ancelotti:

“Mi hanno fatto molto piacere i messaggi ricevuti da altri giocatori come Modric, uno di quelli che stimo di più in assoluto, oppure Depay. Sono cose che mi hanno commosso, così come l’affetto di tanti miei colleghi e, come posso dire, addetti ai lavori. Penso a Carlo Ancelotti, che nelle settimane più difficili ha provato a consolarmi, spiegandomi i grandi passi in avanti fatti dalla medicina rispetto ai suoi tempi. E se ce l’aveva fatta lui, potevo riuscirci anche io”.

Foto: Profilo Twitter Roma