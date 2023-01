Zaniolo come Nico Gonzalez: c’è Premier e… Premier

Sembra la storia di Nico Gonzalez: lo avevano mandato al Leicester, eppure lui non aveva aperto e la Fiorentina non era orientata ad accettare – come dicevano – l’offerta inglese. Mercoledì scorso su Sportitalia Joe Barone ha confermato tutto, nel rispetto di una ricostruzione credibile e senza sensazionalismi. La storia di Nicolò Zaniolo: la proposta del Bournemouth, materializzatasi negli ultimi giorni, non aveva chance di essere accettata già dallo scorso weekend, ovvero da quando abbiamo svelato l’irruzione del Milan che lo stava seguendo dalla scorsa primavera (aprile). Ieri sera abbiamo anticipato la risposta ufficiale data alla Roma solo perché era la comunicazione definitiva, non perché ci fossero dubbi sulla decisione del classe 1999. Zaniolo ha respinto al mittente qualsiasi tipo di offerta, aveva lasciato aperta la porta soltanto per il Tottenham, ritenendo le altre soluzioni non adeguate. Esattamente come Nico Gonzalez non ha chiesto di andar via, con tutto il rispetto per il Leicester, per questo motivo non ha ascoltato intermediari e improvvisatori in azione. Mentre Zaniolo dallo scorso weekend si è sintonizzato esclusivamente sul Milan, a costo di aspettare oltre la sessione invernale che si chiuderà martedì. Al massimo aspetterà fino a luglio i rossoneri, se la Roma continuerà a chiedere 30 o 35 milioni non saranno problemi suoi.

Foto: Twitter ufficiale Roma