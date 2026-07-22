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Zaniolo: “Come al solito si parla troppo. Il mio rispetto per l’Udinese e per i suoi tifosi non è mai stato in discussione”

23/07/2026 | 00:20:09

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Nicolò Zaniolo ha rinnovato con l’Udinese, spegnendo alcune polemiche che stavano già serpeggiando (non si era presentato ad alcuni allenamenti).
Il giocatore sui social ha così commentato: “Questa maglia, questi colori, questa gente. In questi giorni si è parlato molto della trattativa per il mio rinnovo, spesso con molte imprecisioni. Ma una cosa è certa: il mio rispetto per l’Udinese e per i suoi tifosi non è mai stato in discussione. Quest’anno voglio dimostrarlo ancora di più, sul campo, ogni giorno. Forza Udinese!”.
Foto: sito Udinese