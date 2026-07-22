Zaniolo: “Come al solito si parla troppo. Il mio rispetto per l’Udinese e per i suoi tifosi non è mai stato in discussione”

23/07/2026 | 00:20:09

Nicolò Zaniolo ha rinnovato con l’Udinese, spegnendo alcune polemiche che stavano già serpeggiando (non si era presentato ad alcuni allenamenti).

Il giocatore sui social ha così commentato: “Questa maglia, questi colori, questa gente. In questi giorni si è parlato molto della trattativa per il mio rinnovo, spesso con molte imprecisioni. Ma una cosa è certa: il mio rispetto per l’Udinese e per i suoi tifosi non è mai stato in discussione. Quest’anno voglio dimostrarlo ancora di più, sul campo, ogni giorno. Forza Udinese!”.

Foto: sito Udinese