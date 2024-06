Zaniolo-Atalanta: conferme e gradimento totali. Le ultime novità

Domenica scorsa vi abbiamo raccontato che Nicolò Zaniolo potrebbe essere la sorpresa dell’Atalanta in questa sessione di mercato. Ora, al netto dei copiatori seriali delle ultime ore, possiamo dire che l’attaccante esterno ha messo per ora in stand-baby le proposte che sono arrivate dall’estero, in modo particolare quella del Villarreal. Lui ha dato massima apertura all’Atalanta, nelle ultime settimane era stato proposto anche a Juventus e Fiorentina (che si era informata, come raccontato, già a gennaio per l’estate), ma la Dea – grazie alle enormi capacità di Gasperini – potrebbe essere davvero l’occasione per un grande rilancio. L’operazione prescinde dal riscatto di De Ketelaere dal Milan, operazione impostata sulla base di 22-23 milioni di euro. Sono tracce importanti, per il resto dobbiamo aspettare e tutto passerà attraverso gli accordi con il Galatasaray disponibile a cedere Zaniolo dopo la parentesi con l’Aston Villa.

Foto: Instagram Aston Villa